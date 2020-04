Addio a Claudio Risi: fu il regista de "I ragazzi della 3C"

È morto a Roma a 71 anni il regista Claudio Risi. Figlio di Dino e fratello maggiore di Marco, era ricoverato da due mesi in ospedale dopo essere stato colpito da un infarto . Risi, dopo essere stato a lungo aiuto regista del padre, aveva debuttato alla regia negli anni 80. Tra i suoi lavori c'è anche la serie televisiva di culto " I ragazzi della 3C ", che diresse per tre stagioni, tra il 1987 e il 1989.

Figlio d'arte, aveva avuto modo di imparare il mestiere lavorando con i più grandi, non solo suo padre. Aveva infatti debuttato come aiuto regista di Mario Monicelli nel 1972, per il film "Vogliamo i colonnelli". Per dieci anni poi aveva lavorato accanto a papà Dino, facendo da aiuto in una decina di film a partire dal capolavoro "Profumo di donna", con Vittorio Gassman. Aveva anche fatto da montatore, curando il montaggio de "Il commissario Lo Gatto".

Poi erano arrivate le prime regie in prima persona, dividendosi tra cinema ("Windsurf - Il vento nelle mani") e televisione ("Yesterday - Vacanze al mare"). Tra il 1987 e il 1989 aveva diretto le tre stagioni della serie televisiva "I ragazzi della 3C", con cui non solo vinse due Telegatti per il miglior telefilm italiano, ma consegnò alla storia della tv il primo serial giovanile in stile americano, diventato un cult, con una serie di personaggi diventati celebri, dall'ingegner Zampetti interpretato da un fantastico Guido Nicheli, al Bruno Sacchi di Fabrizio Bracconeri.

Sempre per la tv aveva curato la serie "S.P.Q.R.", "Sei forte maestro 2" e collaborato alla quarta stgione di "Un ciclone in famiglia". Nel 2005 aveva firmato insieme al padre la regia del documentario "Rudolf Nureyev alla Scala". Le sue ultime regie erano state quelle dei cinepanettoni pre-natalizi "Matrimonio alle Bahamas" (2007) e "Matrimonio a Parigi" (2011), entrambi con Massimo Boldi protagonista.

