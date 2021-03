Ad "Amici" i ballerini contro Alessandro: "Sei un parac***"

La risposta non è piaciuta a Martina, né agli altri ballerini. Una volta arrivati in casetta è infatti scoppiato un putiferio. "Ha fatto il parac*lo. ‘Sono molto più versatile'. Prova a ballare quello che ballo io e prova a fare un musical. Solo perché c’era la Celentano. Alessandro dice che è più versatile di me quando ha studiato latinoamericano per 45 minuti e io faccio classica da quattro mesi e i musical", ha sbottato Martina scoppiando in lacrime.

Da parte sua Alessandro ha ribadito di non aver fatto nulla di male, solo di aver risposto in maniera sincera alla domanda. "Sono stato il primo a dire che lei nel suo è fortissima, io sono più versatile", ha spiegato. "Non ho detto che lei non è versatile, ho detto che io lo sono di più. Ho parlato di me stesso, non c'è niente di male. Questa è la mia seconda possibilità, ho detto solo questo. Cosa c'è di male?".

"Amici", le emozioni della puntata Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: