Ad "Amici 21" una nuova coppia: Sissi scarica il fidanzato per il ballerino Dario

Fioccano le coppie ad "Amici 21". Dopo quella formata da Serena e Albe, LDA e la new entry Elena (sua ex), ora anche tra la cantante Sissi e Dario pare esserci del tenero. Da qualche tempo sui social si vociferava che lei avesse detto addio al fidanzato per un ballerino incontrato nella scuola e adesso le immagini non lasciano dubbi: i due non riescono a staccarsi l'uno dall'altra e non perdono occasione di scambiarsi tenerezze

Dopo giorni di incertezza, Dario cerca di spronare Sissi a prendere una decisione: "Pensi e parli tanto, ma vorrei più fatti. Fino a quel momento non ti parlo, che faccio ti parlo da amico?". Per lei però non è facile rompere con il fidanzato e lasciarsi andare. Sissi è infatti divorata dai sensi di colpi. "Mi sento una m***, ma adesso non ho più dubbi", confessa ad Elena. L'amica la rassicura: "E' successo, non devi fartene una colpa se hai trovato qualcuno con cui stai bene".

Da tempo l'intesa era sotto gli occhi di tutti. Tra coccole, scherzi e tenerezze i due non riuscivano proprio a staccarsi gli occhi di dosso e ora la ragazza può finalmente viversi la storia senza pensieri. D'altra parte non sono certo la prima coppia della scuola. Dopo la ballerina Serena e il cantante Albe, infatti, nei giorni scorsi i due ex LDA ed Elena hanno ritrovato la complicità e sono ormai inseparabili.

Ti potrebbe interessare: