A "'Zelig 30" ospite speciale Enzo Iacchetti

Martedì 13 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Zelig 30", la festa per i trent'anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz. Ospite speciale della seconda puntata Enzo Iacchetti. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Paolo Cevoli, Giobbe Covatta, Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Dado, Francesco Migliazza, Luca Ravenna, Alice Redini, Ippolita Baldini, Paolo Labati, Alessandro Politi, Senso D'oppio, Virgigno, Gigi Rock, Mammuth, Mancio.
Prosegue anche il "Best Minute", il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell'archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti. A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione che ha accompagnato negli anni il programma, contribuendo alla costruzione del suo sound, e che sarà presente in tutte le nuove puntate di "Zelig 30".