A "'Zelig 30" ospite speciale Enzo Iacchetti

Prosegue anche il "Best Minute", il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell'archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti. A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione che ha accompagnato negli anni il programma, contribuendo alla costruzione del suo sound, e che sarà presente in tutte le nuove puntate di "Zelig 30".