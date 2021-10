A "X-Style" con i faccia a faccia di Giorgia Venturini: "Vi porto nel cuore della moda e del design"

Martedì 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di " X-Style ", il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone Giorgia Venturini che, da quest'anno, intervista faccia a faccia alcuni big del mondo della moda, design, automotive e cultura. Questa settimana toccherà a Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci,

Una nuova stagione iniziata a gonfie vele quella dello storico magazine di Canale 5, che da quest'anno ha una novità importante, quasi una piccola rivoluzione in quello che è sempre stato il format classico. Si tratta di "X-Traordinary people", appuntamento fisso con interviste one-to-one realizzate direttamente da Giorgia Venturini. "Abbiamo cominciato con grande entusiasmo e c'è grande fermento per il cambiamento inserito in un programma che era stabilizzato da tanti anni - spiega lei -. Le interviste faccia a faccia hanno generato grande curiosità e grande interesse. Siamo già al quarto ospite e abbiamo sempre personaggi top nei nostri settori di nostro interesse".

Nella prossima puntata il protagonista sarà un uomo che ha cambiato il destino nel mondo di un marchio storico italiano, Marco Bizzarri, CEO di Gucci...

E' un uomo geniale con un grande carisma che nonostante la sua posizione ha una grande semplicità. Sono rimasta affascinata da come ha imposto un cambiamento e un'evoluzione in una casa di moda tradizionale. Da quando è entrato lui nel 2015 è ritornata centrale, anche in fasce molto giovani, e poi ci sono molte celebrità che vestono Gucci. E' persino entrato nel vocabolario della lingua italiana con modi di dire.

Cosa ti ha sorpreso del vostro incontro?

Lui è una persona molto empatica. Lui emiliano, io romagnola e abbiamo tante conoscenze in comune, anche nel mondo del food. E abbiamo avuto il piacere il di condividere cose che abbiamo conosciuto entrambi. E poi oltre a essere un uomo d'azienda e allo stesso tempo anche un po' personaggio, un carisma che lo porta al di là del ruolo manageriale. Ha tantissime risorse, condivide tanto con gli altri, staff, dipendenti.

Come ti trovi in questo nuovo ruolo da intervistatrice?

E' una cosa che ho voluto fortemente. Oltre a dare un valore aggiunto al programma perché parliamo di temi che erano sempre stati trattati, avere in presenza le persone che rappresentano tutto questo e sentirle raccontare è un grande passo avanti, significa entrare nel vivo delle vicende. E poi oltre a raccontare la loro storia raccontano anche la loro anima. Quando parte una chiacchierata sai da dove parte ma non sai dove arriva.

Ufficio Stampa Mediaset

Per te qual è la cosa più importante in un'intervista?

Lasciare il loro spazio agli intervistati, anche i momenti di silenzio di pausa sono importanti. E' necessario dirigere l'intervista ma è essenziale lasciare mano libera anche a loro. Come fosse una chiacchierata tra amici che non si vedono da un po'.

Puoi dirci qualcosa degli ospiti delle prossime puntate?

La settimana prossima avremo Elisabetta Franchi. Con lei è come se ci fossimo sempre conosciute. E' stato bello ed emozionante. Lei ha portato dei temi che io ho vissuto in qualche modo personalmente e in questo modo sono venute a galla tante emozioni forti.

Cosa ti ha colpito di lei?

Le per me rappresenta la fabbrica dei sogni. Sogni che però si realizzano. Lei è quella che ti dice di non arrenderti mai, devi porti degli obiettivi: se vuoi puoi. Può essere da esempio a tante donne che in un certo momento si vedono perse.

Tra gli argomenti della puntata:

- Glamour anno zero: dopo 2 anni di stallo, nel mondo della moda lo spettacolo ricomincia più sfavillante che mai, tra ripartenze e ricorrenze, reale e virtuale e volti più o meno nuovi.

- Come viaggiano le celebrities? Tra scelte ambientaliste e supercar, la musica non cambia. E si fa sempre più silenziosa.

- Pensieri veloci, slow food e creatività insaziabile: incontro con Massimo Bottura, l’alchimista della cucina italiana.

- La nostra beauty routine può fare la differenza per affrontare stress, stanchezza e segni del tempo. Così il viso può risplendere di nuovo.

- Nel tempio della lirica a Catania è andata in scena un’edizione spettacolare e contemporanea del capolavoro di Vincenzo Bellini: la Norma.