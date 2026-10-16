A "Verissimo" Luciana Littizzetto, Amanda Lear e Raffaele Sollecito

Sabato ore 16.30 - Ospite, con la sua ironia e talento, Luciana Littizzetto, tra i giudici di "Tú sí que vales". A poco più di un anno dalla scomparsa del padre, Alex Baudo parlerà del suo legame con il grande Pippo Baudo e incontrerà Katia Ricciarelli. In studio la grinta di Simone Conte e Raffaele Pelligra, i due giovani tuffatori azzurri che hanno conquistato la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma, ai Campionati Europei di Parigi 2026. E ancora, sarà a "Verissimo" Clizia Incorvaia, al centro di una vicenda complessa con l'ex marito. Infine, spazio alle emozioni di Sara e Soraya, tra le protagoniste, con le loro storie d'amore tormentate, dell'ultima edizione di Temptation Island.