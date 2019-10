A "Uomini e Donne" Ida concede una seconda chance a Riccardo: "Provo ancora qualcosa per lui"

La storia d'amore tra Ida e Riccardo ha appassionato il pubblico di "Uomini e Donne Over". Dopo essersi presi e mollati diverse volte, sembrava proprio che la dama volesse cancellarlo dalla sua vita. La dichiarazione d'amore dell'uomo l'aveva infatti lasciata indifferente, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Per loro arriverà il lieto fine?

"E' un sentimento diverso rispetto a prima perché mi ha fatto male, mi sono costruita una corazza per proteggermi. L'amore che provo per lui però non è finito e voglio riprovarci, anche se sarà difficile perché siamo due persone testarde. Dobbiamo riniziare poco alla volta e risolvere i nostri problemi", ha dichiarato Ida.

"E' inevitabile affrontare certi discorsi spiacevoli, ma non voglio ripetere gli stessi errori del passato. Voglio che le cose vadano nel modo giusto, anche se in questo momento siamo un po' bloccati tutti e due", ha replicato lui.