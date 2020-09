A "Tu si que vales" Teo Mammuccari perde una scommessa e si tuffa da 4 metri

Teo Mammuccari perde una scommessa con Rudy Zerbi e si tuffa in una piscina da un'altezza di 4 metri. Succede nella seconda puntata di "Tu si que vales", il talent show con Maria de Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.



Tutto succede durante l'esibizione dell'Heroes Diving Team, un gruppo di tuffatori amatoriali che compiono spettacolari acrobazie da impalcature alte rispettivamente tre, cinque e dieci metri.

Mentre sullo schermo scorrono scene ad alto tasso adrenalinico, Teo si convince che nessuno dei tuffatori sia italiano, benché l'esibizione si concluda con un "omaggio" alle Frecce Tricolori. Rudy Zerbi, al contrario, è convinto che i tuffatori siano tutti italiani.



Parte la scommessa tra i due: se i tuffatori sono tutti italiani, Teo si dovrà tuffare da un'altezza di dieci metri.



Mammuccari perde la scommessa ed è costretto a salire l'impalcatura. Sostenuto dalla "motivatrice" Sabrina Ferilli, che lascia per qualche minuto il suo ruolo di capo della giuria popolare per accompagnare il malcapitato, Teo arriva quasi in cima, ma poi ci ripensa e sceglie di fermarsi più e meno a metà strada, a un'altezza di circa quattro metri. Dopo minuti di continui ripensamenti, incitato dagli altri giurati e dal pubblico, Teo vince le proprie paure e si lancia.