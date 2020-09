Brividi a "Tu si que vales", la maestra cantante si trasforma in una figura del terrore

Brividi e risate a "Tu si que vales", il talent show con Maria de Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Protagonista Letizia Marino, maestra 27enne che decide di cantare "Dammi tre parole" – la celebre canzone di Valeria Rossi – e dedicarla ai suoi piccoli alunni.



L'esibizione canora, però, dura pochi secondi. Presa da uno strano e improvviso sconforto, la concorrente si trasforma in una figura grottesca e orrifica, che spaventa Sabrina Ferilli.



L'attrice, capo della giuria popolare, viene coinvolta in un siparietto che la getta nel terrore, mentre Maria, Teo, Rudy e Gerry osservano la scena tra il curioso e il divertito. L'unica a non divertirsi è proprio Sabrina, che accusa Maria De Filippi di essere l'artefice dello scherzo. Accuse che la conduttrice, visibilmente divertita, prontamente respinge. “Ti dico che io non c’entro!”, ribadisce Maria alla fine dell'esibizione.