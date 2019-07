A "Temptation Island" Sabrina scoppia in lacrime: "Mi ha distrutto"

A "Temptation Island" la storia tra Sabrina e Nicola prende una piega inaspettata. Era stata lei a convincerlo a partecipare al docu-reality, per mettere alla prova la coppia, mentre lui era entrato senza alcun dubbio sui propri sentimenti. La presenza della single Maddalena ha però cambiato le carte in tavola e dopo l'ultimo video Sabrina è scoppiata in lacrime: "Sono morta, mi ha distrutto!". Cosa avrà visto di così sconvolgente?