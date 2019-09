A "Temptation Island" Anna mette in riga i tentatori: "Chi si è buttato in piscina con i piedi sporchi?"

A " Temptation Island Vip " Anna Pettinelli non perde di vista i tentatori, ma non per ammirare muscoli d'acciaio e addominali scolpiti. L'opinionista, infatti, è più interessata a mantenere il resort ordinato e non perde occasione di bacchettare i ragazzi. "Chi si è buttato in piscina con i piedi sporchi di sabbia?", chiede lei per rintracciare il colpevole. Un osso duro per i provocatori, chi riuscirà a fare breccia nel cuore di questa sergente di ferro?

Il primo approccio non è dei migliori e la Pettinelli non manca di farlo notare: "Guarda quanti sono... Sono passati e non hanno detto nemmeno buongiorno. Non ci avete visto che eravamo là?". Per ora, quindi, il fidanzato Stefano può dormire sonni tranquilli. L'opinionista si rivolge ai tentatori soprattutto per sgridarli e i ragazzi non sembrano apprezzare il suo atteggiamento materno.



"Quando ve ne siete andati avete lasciato cento bottiglie intorno alla piscina. Non venite, da domani state a casa vostra... Ce l'avete una casa? Stateci!". "Eccone un'altra... va beh ragazzi, a sto punto...", commenta divertito uno dei provocatori. Ci sarà tra i single qualcuno capace di distrarla per un momento da ordine e pulizie?