LE ANTICIPAZIONI 3 settembre 2019 10:19 "Temptation Island Vip": Serena si avvicina al single Ale, Nathaly gioca... Prime anticipazioni sui social: Damiano Er Faina entra palesemente in crisi

Tutto è pronto per la nuova edizione di "Temptation Island Vip" che andrà presto in onda in prima serata su Canale 5. Intanto sul profilo ufficiale di Instagram arrivano le prime anticipazioni. Manca sempre meno alla prima puntata e Damiano Er Faina entra palesemente in crisi. Serena Enardu si avvicina molto al single Ale e Nathaly Caldonazzo si diverte... Ma ad ogni azione corrisponde sempre una reazione. Prepariamoci a vederne delle belle...

Er Faina vede delle immagini di Sharon che non gli piacciono e lascia la stanza e si aggira nervoso per il villaggio in Sardegna con gli altri ragazzi che lo rincorrono per consolarlo.

Serena, la compagna di Pago, intanto si diverte. E' attratta dal single Ale, un bel ragazzo muscoloso, e mentre lui sfila per lei a torso nudo sussurra: "Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho".