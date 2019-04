Dopo aver cercato di fare chiarezza sull'esistenza del fidanzato di Pamela Prati, Barbara d'Urso ha mostrato in diretta a "Live - Non è la d'Urso", le foto di Mark Caltagirone, il presunto compagno della showgirl. La busta con l'mmagine è stata mostrata in chiaro, senza pixel, agli ospiti in studio e non anche al pubblico. Ma la manager della Prati, Eliana Michelazzo, ha smentito l'identità dell'uomo e ha detto che quello in foto non è il futuro marito della showgirl.



Non si è riusciti a fare chiarezza sulla vicenda neppure questa volta. La conduttrice, però, ha fatto il possibile e nel corso della puntata ha dato voce a diverse testimonianze.