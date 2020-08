A "Ballando con le Stelle" Rosalinda Celentano negativa al coronavirus, positivo il ballerino Samuel Peron 

Il ballerino di "Ballando con le stelle" Samuel Peron è risultato positivo ad un primo tampone "veloce", a cui si sono sottoposti tutti i partecipanti della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Negativa al test invece la sua partner Rosalinda Celentano . Le prove sono state sospese per due giorni per sanificare lo studio, in ottemperanza al protocollo di sicurezza.

Secondo quanto riportato dall'Ansa Peron e gli altri partecipanti si sottoporranno al test molecolare. Se il ballerino dovesse risultare ancora positivo si valuterà il da farsi mentre le prove degli altri, se dovessero risultare negativi, andranno avanti.

Peron era da poco rientrato dalla Sardegna, da Poltu Quatu, e non si escludono contatti con le altre celebrity contagiate. Le prove sono cominciate il 24 agosto e nei giorni precedenti tutto il cast e la troupe si erano sottoposti ai controlli medici necessari. Al momento non si sa come ripartiranno i lavori del talent show e se l'edizione inizierà regolarmente o verrà posticipata.

Si tratterebbe del secondo slittamento per l programma, la cui messa in onda era inizialmente prevista per la primavera 2020. Il lockdown causato dalla pandemia aveva però obbligato la produzione a rimandare l'appuntamento a settembre.



