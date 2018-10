"Willy, il principe di Bel Air" per Alfonso Ribeiro non ci sarà nessun revival: "Senza zio Phil non si può"

Un post condiviso da Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) in data: Mar 27, 2017 at 5:27 PDT

In un'intervista con "Chatter" di PeopleTV Ribeiro ha quindi smentito i rumors secondo i quali ci fosse all'orizzonte un revival di "Willy, il principe di Bel Air". "Senza Avery (scomparso nel 2013, ndr) non si può fare", ha insistito Ribeiro aggiungendo: "James Avery è stato in realtà il personaggio più importante dello show. ... Senza di lui, tutto ciò che Will e Carlton hanno fatto non significherebbe nulla".