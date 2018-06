"Vuoi Scommettere?": il mito del calcio Javier Zanetti ospite del programma

Gli appassionati del calcio e soprattutto tifosi interisti hanno accolto con una standing ovation l'ingresso di Javier Zanetti in studio. L'ex campione e ora dirigente si prende in carico la scommessa di un piccolo partecipante: Giuseppe, dieci anni, è un appassionato di strade e a bordo della sua automobile su misura scommette di riuscire, per almeno 4 uscite autostradali su 5, a ricordare in quale autostrada si trovano e quali siano l'uscita precedente e la successiva. La fiducia di Zanetti è perfettamente riposta, il bambino dimostra di saperle proprio tutte. Niente punizione per lui, dunque Michelle decide di sottoporre il capitano a un'ulteriore prova che lo coinvolge in prima persona: novanta secondi per indovinare i nomi di celebri personaggi italiani partendo dal cognome.