“Verissimo”, Marco Maddaloni si commuove: “Ora la gente si ferma a dirmi grazie”

Ovazione in studio a “Verissimo” per il vincitore dell’ "Isola dei famosi" Marco Maddaloni, che non riesce a trattenere la commozione. Mentre scorre il film della sua vita, dalle vittorie sportive allo stop per l’operazione al ginocchio, passando per la famiglia, gli occhi dell’ex naufrago si fanno sempre più lucidi, fino all'abbraccio con la conduttrice.



“Vincevo l’Europeo e nessuno mi chiedeva nulla, c’era solo un trafiletto sui giornali - racconta il campione - l’altro giorno invece sono arrivato a Napoli la gente si è fermata in mezzo alla strada per dirmi ‘grazie, tu ci hai dato onore e dignità’, non so neanche perché”.