"Isola dei Famosi 2019", Marco Maddaloni chiede in diretta alla compagna di sposarlo

La tensione in studio è ormai palpabile. I due finalisti, Marina La Rosa e Marco Maddaloni, hanno raggiunto Alessia Marcuzzi e rivivono singolarmente la loro esperienza all'Isola dei Famosi. Si comincia proprio da Marco, che spiega: “Mi sono trovato a combattere cose che non pensavo proprio”. Gli viene poi consegnata una divisa da judoka per "combattere" la sorella, ma in realtà i due si abbracciano e si commuovono. A sorpresa arriva anche il padre, che ci tiene a ringraziare tutto il programma per aver mostrato dei bei modelli dai quali poter prendere esempio.



L'ultima parola però sta a Marco, che chiede alla compagna Romina di raggiungerlo sul palco. Visibilmente commosso, racconta di come loro non si siano di fatto mai sposati ed essendo ormai fidanzati da dieci anni, gli sembra arrivato il momento di conretizzare questo sogno: si inginocchia così davanti alla compagna e, con un anello realizzato proprio in Honduras, le chiede di sposarlo.