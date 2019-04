"Isola dei Famosi 2019", Marco Maddaloni è il vincitore della quattordicesima edizione

Marco Maddaloni si aggiudica un altro reality dopo Pechino Express, ma soprattutto conquista il cuore degli italiani con la sua proposta di matrimonio in diretta alla compagna Romina. Il 61% delle preferenze lo porta dritto a vincere la quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, come grida lui stesso in preda all'euforia: "Voglio dedicare anche a Ghezzal", assente dallo studio. Marina La Rosa si aggiudica quindi il secondo posto, Luca Vismara il terzo, Sarah Altobello e Aaron Nielsen rispettivamente il quarto e il quinto.