"Verissimo", Ilary Blasi scherza con Silvia Toffanin: “Se ho la farfallina come Belen? No, ho la farfallona”

La discussione poi si sposta sulla vita di tutti i giorni in casa Totti: “E’ carino – racconta ironica Ilary parlando del marito - non sporca, e quando lo guardi sembra ti capisca: pulisce anche. Se Francesco farà l'allenatore? Non credo". E quando in studio arrivano le immagini dei titoli delle riviste sul ritrovato amore tra la showgirl e l’ex capitano della Roma, lei scherza: “Ci siamo baciati per i fotografi, quando si allontanavano ci staccavamo”.