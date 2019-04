"Uomini e Donne", tra Michele e Armando si sfiora la rissa

Simona riassume in studio il contenuto del messaggio inviato dal corteggiatore: "Hai detto che avremmo potuto avere un rapporto più intimo. In maniera più volgare però". Michele però non ci sta e si difende: "Sono diretto e posso mancare di tatto, ma la volgarità non mi appartiene. Era conseguente a quello di cui avevamo parlato, devo dire cosa mi hai detto tu nel furgone? Non lo dico perché sono un signore". Nella discussione si intromette il rivale Armando: "Dici di essere elegante, ma la prima volta che vedi una donna non puoi permetterti di dire certe cose. Poi vorrei anche capire in che modo avreste potuto andare oltre, visto che eravate per strada".



Armando, però, ha anche una segnalazione da fare su di lui: "Hai chiesto delle foto a una ragazza di 24 anni, promettendo anche di sposarla. Per me un uomo di 54 anni non può comportarsi così, sei una vergogna. Ha corteggiato altre tre ragazze, che però non vogliono esposrsi". Punto sul vivo, Armando si è alzato ed è andato a pochi centimetri dalla faccia. "Stai usando Simona per competere con me. Non voglio stare qua alla mercé di questi due falsi e ignoranti" ha concluso, riferendosi a Simona e Armando, e ha lasciato lo studio.