"Uomini e Donne", Tina stuzzica Gemma e le porta in studio dei fazzoletti

Lisa e Marco tornano insieme a "Uomini e Donne" per annunciare il loro matrimonio. I due si sono conosciuti durante il trono over, si sono innamorati e sono usciti insieme dal programma. Tina Cipollari non ha perso occasione per stuzzicare, ancora una volta, la sua "nemica" Gemma Galgani. La dama torinese, ascoltando le parole d'amore di Lisa e Marco si è commossa e l'opinionista del programma le ha portato in studio un blocco di fazzoletti. "Gemma, se vuoi ce ne sono altri", ha messo il dito nella piaga Tina. Ma la Galgani ha risposto con lo stesso tono: "Me li farò bastare".



Non contenta Tina ha continuato con la solita ironia e dopo il discorso dei due innamorati ha esclamato riferendosi a Gemma: "Sarebbe bello, almeno una volta nella vita, sentirsi dire queste parole d'amore". La dama torinese ha risposto con un semplice e desolato: "Magari!".