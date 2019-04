"Uomini e Donne", Tina contro Andrea: "Gli uomini sono dei gran cogli***"

"Ho sempre detto che gli uomini sono dei gran cogli***". Esplode così Tina Cipollari contro Andrea Zelletta, nel corso della puntata di "Uomini e Donne". Il tronista stava difendendo Muriel, una delle sue corteggiatrici, che secondo Tina sarebbe "una falsa".



Le due donne hanno discusso animatamente nel corso della puntata. Secondo l'opinionista storica del programma, la ragazza non avrebbe dei comportamneti equilibrati. Sarebbe inizialmente molto aggressiva durante le esterne con il tronista, per poi finire sempre a scambiarsi delle effusioni con Andrea. Un atteggiamento poco coerente per Tina. "Non importa che mi reputi falsa - ha risposto Muriel alla Cipollari - ho poco tempo da trascorrere con Andrea e preferisco fare così".