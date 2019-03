"Uomini e Donne", scontro acceso fra Gemma e Barbara: "Tieni le mani a posto"

Acceso litigio a "Uomini e Donne" fra Gemma Galgani e Barbara De Santi, che battibeccano fin quasi a raggiungere un punto di rottura. A perdere per prima le staffe è proprio Barbara, che a un certo punto si alza dalla sedia per far smettere Gemma di parlare e poter finalmente dire la propria. Tutto nasce da un filmato in cui Gemma si sfoga dopo la scorsa puntata e in cui dichiara di essere ormai sicura delle intenzioni di Rocco Fredella - ovvero che il cavaliere le abbia sempre mentito e abbia sfruttato la loro conoscenza, il tutto per ottenere un po' di visibilità.



I telespettatori sembrano dare ragione a Gemma ma in studio Barbara si schiera con Gianni Sperti e Tina Cipollari, prendendo le difese di Rocco. La dama non è mai andata d'accordo con Gemma e sono state tanti i dissapori ma questa volta sembrano davvero essere arrivate ai ferri corti: innervosita dal fatto che Gemma non le permetta di parlare, Barbara cerca di tapparle la bocca. Un gesto che naturalmente non viene preso bene dalla dama torinese, che si alza a sua volta e le intima: "Per cortesia tieni le mani lontane da me! Tieni le mani a posto!"