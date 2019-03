“Uomini e donne”, Rocco sul rifiuto di Gemma: “Per lei lingerie in pizzo se avesse detto sì”

Rocco Fredella non riesce ancora a accettare il rifiuto da parte di Gemma Galgani e in studio scoppia la bagarre durante il trono over di “Uomini e donne”. Il castello, l’anello e l’atmosfera da fiaba non sono riusciti a convincere la donna che ha respinto il suo cavaliere durante la serata della scelta. Rocco ha poi spiegato che se la sua dama avesse detto sì, avrebbe ricevuto in dono un capo di lingerie in pizzo da indossare per il dopo serata.



“Ho creduto in lei dal primo giorno, ma Gemma non mi ha mai fatto entrare nel suo mondo”. Queste le accuse di Rocco alla sua dama che lo ha rifiutato nonostante lui le abbia regalato una vera e propria “favola”. Gemma, ferma nella sua decisione, lamenta le condizioni a cui è stata sottoposta durante la scelta e ammette di non avere ancora fiducia in Rocco. Secondo la corteggiatrice il cavaliere avrebbe più volte omesso particolari importanti della sua quotidianità.