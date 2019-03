"Uomini e Donne",Gemma-Rocco al capolinea e interviene il medico

Nella turbolenta storia d'amore tra Gemma e Rocco , protagonisti del trono over di " Uomini e Donne ", si è inserito anche un medico. La coppia stava infatti discutendo animatamente della serata trascorsa insieme al castello, quando la dama ha confessato di sentirsi poco bene. Tina non ha perso tempo e ha chiamato subito un dottore, che una volta in studio ha misurato la pressione a Gemma per sincerarsi che fosse tutto a posto.

Dopo un continua tira e molla nello studio di "Uomini e Donne over", Rocco aveva tentato l'affondo finale con Gemma invitandola in un castello. Dopo una serata da favola il cavaliere l'aveva messa di fronte ad una scelta: passare la notte insieme o andarsene a casa da sola. Gemma ha deciso di non passare la notte con lui e Rocco ha quindi tratto le sue conclusioni: "La verità è che di me non te ne frega niente, io non ti piaccio. Sono passati sei mesi, devi decidere!".



In studio gli animi si scaldano e lo scontro si allarga a anche a Barbara e Marcello. Gemma ammette di non sentirsi bene: "Non ho mangiato e ho la pressione a mille, chiamate un medico". Tina non se lo fa dire due volte e trascina in studio il pronto intervento per misurarle la pressione.