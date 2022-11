Roberta vorrebbe ballare con Alessandro, ma Ida non ci sta...

Non sembra avere fine il triangolo tra Roberta, Alessandro e Ida. A "Uomini e Donne" Roberta punzecchiata da Maria De Filippi esprime il desiderio di ballare con il cavaliere "per guardarlo negli occhi e chiedergli scusa per come lo ha trattato negli utlimi giorni". Alessandro ci starebbe pure, ma sembra bloccato dal giudizio di Ida che senza pensarci due volte dice: "Se balli ti saluto".

Allora la conduttrice per fare chiarezza sulla vicenda incalza il cavaliere del trono over e gli chiede cosa farebbe se non ci fosse Ida. "Accetterei, ma solo per cortesia", risponde Alessandro ma la reazione di Ida non è affatto serena. La dama si innervosisce in studio e si rivolge direttamente a Roberta che, effettivamente, durante il trono over è uscita più di una volta con i cavalieri che ha frequentato Ida.

Alessandro, alla fine, non balla con Roberta perché visibilmente impaurito dalla possibile reazione di Ida che sembra davvero infastidita. "Ida non deve trovare le conferme del sentimento di Alessandro a seconda di come tratta Roberta, lo deve fare valutando i comportamenti di Alessandro", riflette Maria De Filippi che poi prova a tranquillizzare la dama: "Alla fine, come vedi, non ha fatto nulla".