"Uomini e Donne", Renato balla con Maria De Filippi e allunga le mani

"Tutte le donne che vengono da me per ballare mi dicono che ho il ginocchio d'oro". Inizia con queste parole lo show che nello studio di "Uomini e Donne" ha visto come protagonista Renato. Nel corso della puntata in onda mercoledì 27 febbraio, il nuovo cavaliere del Trono Over si è presentato al parterre femminile sottolineando la sua passione per il ballo, così Maria De Filippi lo ha invitato a esibirsi chiamando in causa anche Francesca e Umberto, due ballerini di "Amici" che in quel momento stavano provando nello studio accanto.



Renato, però, non ha perso occasione per allungare le mani, mettendo in imbarazzo la stessa padrona di casa. Maria De Filippi è stata infatti coinvolta in uno dei balli improvvisati dal cavaliere di Ravenna, che poi si è cimentato in una particolare danza anche con Francesca. "Altro che mano morta" ha commentato scherzosamente Maria tra le risate del pubblico e lo stupore degli opinionisti.