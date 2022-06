"Uomini e Donne", Matteo è la scelta di Veronica

Veronica

Matteo

Uomini e Donne

Maria de Filippi

non so come andrà a finire, ma se c'è una cosa di cui son certa é che sei tu

ha scelto. Si è conclusa così la stagione di "". La tronista, che durante il percorso nel dating-show diè stata spesso attaccata per la sua durezza, alla fine ha scelto il romanticismo e ha preferito ad Andrea, il 25enne veneziano che l'ha corteggiata come un vero gentleman dal primo giorno che l'ha incontrata. "Non provo queste sensazioni da tanto tempo - ha dichiarato la 26enne durante il discorso finale -".

Matteo ha poi interrotto il discorso di Veronica con un lungo bacio, non lasciando così nessun dubbio sulla sua risposta alla decisione della 26enne. La scelta della tronista non è stata scontata, durante il suo percorso la 26enne di Ferrara si era avvicinata molto ad

Andrea

, l'altro corteggiatore che con profondo rispetto e tanta genuinità ha provato a farla innamorare. Operazione che, dalle ultime esterne, sembrava essere riuscita ma alla fine Veronica ha scelto il "principe veneziano", Matteo, così soprannominato per i suoi modi gentili di "altri tempi". Andrea è andato a casa amareggiato, ma comprensivo nei confronti della tronista: "Ci ho creduto e sperato, ma forse un po' già sapevo di non essere la tua scelta. Ti voglio bene".

Finisce così la stagione di "Uomini e Donne" che si interrompe, come di consueto, per la pausa estiva e riprenderà a settembre con nuovi tronisti e tante altre storie d'amore.