"Uomini e Donne", Lavinia scarica Ernesto: "Io stavo male mentre lui pubblicava stories su Instagram"

a interrompere la frequentazione con. La tronista di "" ha avuto un piccolo imprevisto durante la prima esterna con il corteggiatore, ma ciò le è servito per capire subito che Ernesto non è un uomo che fa per lei. Per il loro primo incontro, il giovane corteggiatore aveva organizzato una, peccato che Lavinia è un soggetto allergico e tutte quelle piante le hanno provocato una reazione allergica, al punto che non è riuscita a concludere l'esterna ed è andata via.

La tronista mortificata per l'accaduto si è scusata con la produzione si aspettava un messaggio da parte di Ernesto che è arrivato, ma in ritardo. Lavinia ha scoperto che Ernesto, invece di contattare la produzione per essere aggiornato sulle sue condizioni di salute, ha preferito impiegare il suo tempo sui social per pubblicare alcuni contenuti. "

Io stavo male mentre lui pubblicava le stories su Instagram

", dichiara poi in studio Lavinia che giustifica così la scelta di scaricare Ernesto e di interrompere la loro conscenza.

A nulla sono servite le giustificazioni del giovane campano, Lavinia ha le idee chiare: "

Cerco un uomo che si interessi di più a me

".