"Uomini e Donne", Alessio lascia il trono di Lavinia: "Le tue fragilità sono un problema"

A "Uomini e Donne" Lavinia l'aveva voluto a tutti i costi. Si tratta di Alessio il giovane corteggiatore che aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi e che la nuova tronista ha richiesto anche per il suo trono. Dopo alcune esterne, Lavinia ha confermato l'interesse nei confronti di Alessio, ma il ragazzo è sembrato invece disinteressato alla giovane tronista. "Le tue fragilità potrebbero trasformarsi presto in un problema", ha dichiarato Alessio scatenando parecchi dubbi non solo in Lavinia, ma anche nei presenti in studio.

"Non ti sto capendo in questo momento, ma non voglio elemosinare nulla", ha continuato la tronista che, nel corso delle ultime puntate, si è aperta al pubblico di Canale 5 e ha parlato dei suoi problemi di ansia e attacchi di panico. Lavinia, però, non avrebbe mai pensato che le sue fragilità potessero trasformarsi in un limite nella conoscenza di Alessio. Dello stesso parere è Gianni Sperti che ha considerato: "La verità è che Lavinia non ti piace, altrimenti non andresti via". "Non mi sembra di aver preso in giro nessuno", ha dichiarato Alessio prima di lasciare lo studio senza però giustificare con chiarezza le sue ragioni.