"Uomini e Donne": la finta scelta di Lorenzo scatena la rabbia di Giulia e Claudia

Questa volta Lorenzo Riccardi ha fatto il proverbiale passo più lungo della gamba: il pubblico, sia in studio sia a casa, e gli stessi opinionisti di "Uomini e Donne" gli hanno creduto quando ha annunciato la propria scelta. In realtà è stata tutta una messinscena da lui archietettata a regola d’arte per ottenere ciò che voleva: mettere alla prova la fermezza del "no" nei suoi confronti da parte di Gilua e Claudia, più volte ribadito nelle scorse puntate.