"Uomini e donne", Ida e Riccardo ballano insieme e fanno "sognare" un ritorno di fiamma

Finisce con un ballo il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, durante il trono over di "Uomini e donne". Un ballo che riapre uno spiraglio per la coppia che potrebbe, forse, decidere di ricominciare. I due infatti sono stati compagni per un anno, dopodichè Riccardo ha decisio di interrompere la relazione per le troppe incomprensioni.



Nel corso della puntata, Guarnieri ha chiesto alla Platano di parlare. Dal confronto è emerso che Ida prova ancora dei sentimenti per il suo ex che però non si sbilancia. Piuttosto Riccardo rimprovera Ida di parlare sempre male di lui e di non aver mai speso parole dolci nei suoi confronti, soprattutto quando stavano insieme. Esortati dal pubblico a provarci ancora una volta, i due non rispondono ma non smentiscono nessuna ipotesi. Anzi sorridono e decidono di ballare insieme.