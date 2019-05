"Uomini e Donne", i dubbi di Ida su Riccardo: "Non voglio perdere altro tempo"

"Non c'è niente che mi dà sicurezza e che mi mostra il tuo cambiamento". Sono ancora tanti i dubbi che Ida Platano ha nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri. La paura più grande di tutte è quella di "perdere altro tempo". I due, che si sono lasciati dopo un periodo passato insieme, adesso vorrebbero riprovarci. E propio nell'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne", provano ad avere un confronto davanti alle telecamere, ma la tensione è tanta.



Riccardo chiede ancora altro tempo, ma Ida non è disposta a concederglielo. "Non credo che provi ancora qualcosa per me", accusa lei ma lui dice: "Sono stato con altre donne e ho capito che quella che voglio sei tu, non le altre".