“Uomini e donne”, arriva un nuovo pretendente per Gemma: Giorgio

A “Uomini e donne” Gemma è ancora arrabbiata con il cavaliere Paolo che ha donato una rosa a tutti gli opinionisti e a Maria, ma non a lei. Sentendosi esclusa, la dama è uscita dallo studio, per essere però subito raggiunta dal suo nuovo pretendente, Giorgio. L’uomo, originario del Piemonte, ha dovuto conquistare le attenzioni della dama che si è dimostrata ancora molto scossa per il comportamento di Paolo. Maria De Filippi, però, interviene per cercare di aiutare Giorgio e propone un ballo che Gemma accetta di buon grado.