"Tù sì que vales", finalissima da record e stagione più vista di sempre

Finalissima record ed edizione più vista di sempre per "Tù sì que vales" , per 9 settimane consecutive leader incontrastato del sabato sera. L'ultima puntata è stata vista da 5.325.000 telespettatori pari al 29,84% di share. Giancarlo Scheri , direttore Canale 5, ha dichiarato: "E' il programma di intrattenimento più visto dell’autunno 2018, ogni settimana leader assoluto del sabato sera con ascolti record". A portare a casa la vittoria è stato il musicista Marcin Patrzalek, che si è aggiudicato i 100 mila Euro in palio.

La quinta edizione con chiude con una media da guinness: 5.198.000 spettatori e il 29,6% di share. Un grande successo che trova riscontro anche sul fronte social. Su Twitter, ogni settimana, l’hashtag ufficiale del programma ha dominato il podio della top ten degli argomenti più discussi della serata in Italia e nel mondo.



Il direttore Canale 5, nel plauso per il successo della trasmissione ha aggiunto: "Dietro questo incredibile successo si nasconde una macchina artistica e produttiva portentosa che ogni settimana confeziona un perfetto spettacolo per tutta la famiglia, di assoluto livello internazionale, capace di stupire, divertire ed emozionare. Complimenti ai giudici Maria de Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e Iva Zanicchi che, da assoluti fuoriclasse, tra incredibili talenti e improbabili ma irresistibili performer, si divertono loro per primi, divertendo anche i telespettatori a casa. Un grazie ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che dirigono il gioco con grande complicità e maestria, alla regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario e a tutto il team artistico e produttivo".