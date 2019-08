"Temptation Island Vip", Pago parla della crisi e la Pettinelli teme le marachelle

Tutto è pronto per "Temptation Island Vip". Presto il reality andrà in onda in prima serata su Canale 5 con al timone Alessia Marcuzzi, che ha di recente svelato le sei coppie che parteciperanno. Intanto sui canali social ufficiali del programma si presentano la conduttrice radio-tv Anna Pettinelli e il compagno doppiatore Stefano Andrea Macchi; il cantante Pago e l'ex tronista Serena Enardu. Tra crisi e marachelle...