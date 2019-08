"Temptation Island Vip", Alessia Marcuzzi: "Non vedo l'ora di vedere le coppie all'opera"

Tutto è pronto per "Temptation Island Vip". Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e parla dell'edizione che la vedrà protagonista. Al magazine di "Uomini e Donne" anticipa: "Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all'opera: mi piace 'quello che non ti aspetti'...". Il reality andrà in onda a settembre in prima serata su Canale 5.