"Temptation Island", anche "un mese dopo" i sentimenti hanno avuto la peggio

Nella cornice dell’Is Morus Relais, è stato compito di Filippo Bisciglia accertarsi che a un mese esatto dall’ultimo confronto le cose fossero migliorate tra le sei coppie di concorrenti, rincontrandole per l'ultima volta.



Arcangelo e Nunzia avevano deciso di uscire separatamente dal programma. I due ex fidanzati non si sono ancora rivisti, ma si sono sentiti una sola volta. Se il ragazzo ha raccontato le difficoltà di tornare alla vita quotidiana da solo, Nunzia ha detto di stare bene così perché ormai è convinta che Arcangelo non la ami più.



Jessica e Andrea avevano deciso di partecipare al reality dopo un matrimonio annullato quasi all’ultimo minuto. Anche loro hanno deciso di separarsi, vista la folgorazione di lei per il single Alessandro. Andrea ha ammesso quanto sia stato difficile tornare alla normalità. Entrambi comunque non hanno intenzione di cambiare la loro scelta.



L’unica coppia di questa settima edizione del reality a decidere di restare insieme dopo il falò di confronto definitivo erano stati Davide e Cristina. Tra gli ex partecipanti del trono Over di "Uomini e Donne" le cose in questo mese sono molto cambiate. I due si sono lasciati: lei vorrebbe riprendersi tutte le cose che ancora ha a casa del suo ex, ma il ragazzo non è ancora convinto di questa decisione.



Anche Ilaria e Massimo hanno deciso di lasciarsi al momento del falò di confronto, una decisione proveniente principalmente da lei, dato che non si fidava più (Massimo invece avrebbe voluto avere un’altra chance). I due si sono rivisti qualche giorno fa per parlare e lui in fondo spera che le cose possano aggiustarsi ma Ilaria ha raccontato di stare bene così e che al momento vuole restare sola (ammettendo anche di aver risentito il single Javier).



Sabrina e Nicola si erano separati pe decisione di lui. Le cose però sono cambiate. La coppia si è presentata per il confronto con Filippo Bisciglia rivelando che tra di loro è scoppiato nuovamente l’amore, ammettendo gli errori commessi e decidendo alla fine di riprendere la loro storia.



Tra Katia e Vittorio invece non è cambiato niente. Lui ha annunciato di non aver cambiato idea, perché non si fida della sua ex fidanzata e ha ammesso di aver rivisto la single Vanessa, mentre Katia ha ammesso il rientro traumatico dopo l’esperienza, soprattutto perché il suo ex non ha più voluto un confronto, decisione che l’ha fa soffrire.