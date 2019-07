IN ATTESA DELLA PUNTATA SPECIALE 30 luglio 2019 10:24 "Temptation Island", niente happy end: scoppiano tutte le coppie Finale amaro nella sesta puntata. Nellʼappuntamento speciale di martedì 30 luglio su Canale 5 ascolteremo le prime dichiarazioni inedite dei concorrenti su cosa è accaduto un mese dopo l’esperienza

Dopo 21 giorni è giunto al termine il viaggio nei sentimenti di "Temptation Island". La sesta puntata ha decretato la resa dei conti per le tre coppie rimaste in gara che erano attese ai falò di confronto definitivi. E alla fine il loro destino è stato finalmente rivelato: nessuno è uscito con il proprio partner. Un finale amaro. Nell'appuntamento speciale in onda martedì 30 luglio su Canale 5 sapremo se dopo un mese tutti hanno confermato la scelta di separarsi.

La puntata si è aperta con il falò di confronto tra Massimo e Ilaria. Tra i due la tensione è evidente: lei si è avvicinata al single Javier, mentre Massimo ha affrontato un weekend da sogno con Elena. Quando arriva il momento di prendere una decisione definitiva, il ragazzo romano conferma di voler uscire con Ilaria, che però non è della stessa opinione: "Io mi sono resa conto che sto bene anche da sola. Non mi sono innamorata di Javier. E non mi sono disinnamorata di te in 20 giorni. Io mi sono innamorata di me". Ed escono separati.

E' stato un falò dall'esito scontato quello tra Sabrina e Nicola. I due hanno scelto di tagliare i rapporti a 2 anni dall'inizio della loro storia: lei è stata con il single Giulio Raselli mentre lui con la tentatrice Maddalena Vassalli. Ma Nicola è stato il più deciso: "Ti posso dire che ho dei sentimenti per Maddalena, ho trovato una persona che è riuscita a capirmi, che è riuscita a esporsi per me. Ho trovato una persona forte, che mi ha tirato fuori delle cose".