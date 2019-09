"Lavoro più di 14 ore al giorno, se lo faccio è per costruire un futuro solido. Silvia è un'arrivista". A parlare a "Temptation Island Vip" è Gabriele Franco che commenta i dialoghi della sua compagna Silvia Tirado con uno dei tentatori. La 26enne, che entro quattro anni vorrebbe un figlio, non vede il suo uomo all'altezza di questo desiderio perché lui: "caz***gia".



Un commento che non è piaciuto a Gabriele che subito ha contrattaccato pesantemente la sua donna dandole della materialista. Silvia a sua volta, che pare essersi lasciata andare senza grandi riserve tra le braccia del tentatore, non ha apprezzato il giudizio del suo compagno e ha dichiarato: "Gabriele è un bugiardo, cerco attenzioni non un viaggio a Dubai".