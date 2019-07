“Temptation Island”, sfida a distanza tra Katia e Vittorio

A “Temptation Island” Katia ha sempre detto di non essere sicura d’essere innamorata di Vittorio e fin dall’inizio si è molto lasciata andare con i single. Se da un lato la ragazza ha dimostrato scarso interesse verso il fidanzato, dall’altro una volta visti i comportamenti di lui in compagnia della tentatrice Vanessa ha dato sfogo alla propria gelosia. Katia, infatti, ha commentato: “Sono spiazzata: sono entrata qui con dei dubbi sul mio sentimento, ma a questo punto mi sembra che anche lui non sia poi così tanto innamorato. Non me lo aspettavo. Mi meraviglia come persona. Per me è cambiato”.