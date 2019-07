"Temptation Island", Sabrina e Nicola sempre più vicini ai lori tentatori

Sabrina e Nicola sono sempre più lontani e cresce il dubbio sul fatto che usciranno insieme da quest'ultima edizione di "Temptation Island". Questo perchè entrambi stanno intensificando le conoscenze con i single nei rispettivi villaggi del reality di Canale 5. Se da un lato Sabrina è sempre più attratta dal bel tentatore Giulio, del quale dice che "lo avrebbe baciato da subito", anche Nicola sembra preso dalla single Maddalena.



Tra una dichiarazione e un'altra, Sabrina si apre al single Giulio e gli dice senza mezzi termini: "Ti voglio". Dall'altro lato Nicola si lascia andare a diverse effusioni con Maddalena e le sussurra: "E' il momento di prendere in mano la mia vita". Una frase molto forte che, comunque, non sembra aver scosso la sua compagna che commenta durante il falò: "Li vedo bene insieme". Il punto è che, seppur infastidita, Sabrina crede che Nicola faccia determinate cose solo per ripicca, al contrario invece vede la tentatrice molto presa dal suo uomo.