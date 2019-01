"Temptation Island", operazione riuscita per Francesco Chiofalo

Prime notizie confortanti per l'ex concorrente di "Temptation Island" , Francesco Chiofalo . Il 9 gennaio il ragazzo è stato operato per rimuovere un tumore al cervello al San Camillo di Roma. L'ufficio stampa dell'ospedale ha fatto sapere che l'intervento è perfettamente riuscito e "Lenticchio", come viene ormai soprannominato affettuosamente dai fan, ha ripreso conoscenza in attesa che la prognosi sia sciolta.

Pochi giorni prima di Natale, l'ex volto del reality di Canale 5 aveva scoperto di avere un tumore al cervello. Negli scorsi giorni era stato ricoverato al centro di neurochirurgia del San Camillo. Poco prima dell'intervento la famiglia aveva comunicato via social che Francesco era stato portato in sala operatoria ("Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello. L'operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l'affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili").



Nella serata del 9 gennaio è arrivato il messaggio riportato da Fanpage, proveniente dall'ospedale romano: "L'operazione si è conclusa alle 18 circa e Chiofalo ha già ripreso conoscenza: è stata effettuata la rimozione del tumore benigno direttamente dal responsabile del reparto di neurochirurgia. Il giovane è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva post-operatoria come da prassi, e dopo un giorno dall'intervento sarà sciolta la prognosi".