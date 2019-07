"Temptation Island", Massimo: "Mi manca Ilaria ma non ho rimpianti" | Lei: "Non riesco a dirgli ti amo"

Gli ultimi a presentarsi di fronte a Filippo Bisciglia sono Massimo e Ilaria, la coppia più turbolenta di questa edizione di "Temptation Island": è stata lei, tradita nella fiducia, a non voler più vedere Massimo nonostante lui dicesse di amarla, lasciandolo al falò di confronto. "Tornare a casa è stato traumatico", racconta Massimo. "Ho sentito che mi mancava un pezzo. Mi manca Ilaria, mi manca tutto di lei. Ma non ho rimpianti. Le ho fatto capire tutto quello che avevo capito all'interno del villaggio. Rifarei tutto perché sono sereno, ho ottenuto le risposte che cercavo. Sono ancora innamorato. Lei è confusa anche a causa dei suoi genitori. Non voglio che lei stia male. Mi sento diverso, cambiato dentro. Ho scoperto le mie fragilità. Spero che Ilaria capisca quello che le ho detto".



Tocca poi a Ilaria raccontarsi: "Tornare alla vita di tutti i giorni è stato bello. Il primo pensiero quando mi sveglio sono io. Prima, invece, c'era sempre Massimo. Cambierei solo una cosa del mio percorso: il falò. Gli ho puntato il dito tutto il tempo mentre invece abbiamo sbagliato entrambi nella nostra relazione. Ora non ho bisogno di nessuno. Non riesco a dire 'ti amo' a Massimo. Questo non significa che non gli credo. Se tra me e Massimo, dovesse ricapitare un colpo di fulmine, i miei genitori non sarebbero contenti. Mi auguro di trovare un amore forte che duri per tutta la vita. Sono riuscita a volermi più bene".