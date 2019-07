"Temptation Island", Cristina si presenta sola: "David è un narcisista" | Lui: "Era più interessata al programma che a noi"

Cristina e David si sono conosciuti a "Uomini e Donne", poi hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a "Temptation Island". Un amore che sembra essersi rafforzato al falò di confronto ma, un mese dopo, lei si presenta sola da Filippo Bisciglia. "È stato tutto molto repentino. Dopo il falò, ha cominciato ad avere un atteggiamento che, al falò, non aveva. Ha cominciato ad attaccarmi subito e io sono fuggita. David è un narcisista, non sa amare. Ancora non mi ha ridato le mie cose che si trovano a casa sua".



Non può ovviamente mancare il punto di vista di David, che racconta una storia diversa: "Dopo il falò, abbiamo avuto un confronto. Lei si è sentita costretta a fare questo falò perché, a suo dire, non aveva fatto nulla di male. Era più interessata a Temptation Island che a noi. Per quanto mi riguarda, cerco una donna che valorizzi le mie qualità".