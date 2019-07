"Temptation Island", Ilaria furiosa con Massimo al falò di confronto: "Le mani le metti da qualche altra parte"

Il primo falò conclusivo di questa edizione di "Temptation Island" parte da Massimo e Ilaria: dopo rimpianti, dubbi e sfuriate, la coppia si incontra faccia a faccia e non perde tempo ad accendere la discussione. Ilaria chiede a Massimo la più totale sincerità, lui si innervosisce e cerca di prendere parola senza però riuscirci. "Non hai mai avuto il modo di affrontarmi - parte subito all'attacco lei - ma non mi prendi più in giro."



Massimo risponde subito a tono: "Tu hai fatto schifo con alcuni atteggiamenti". La sua compagna non si ferma con le acuse e non gli dà tregua, rinfacciandogli tutti i comportamenti più "fastidiosi" con la tentatrice Elena, tra cui le frequenti effusioni. "Le mani le metti da qualche altra parte", alza il tono della voce Ilaria. Il falò, però, non è destinato a concludersi in questa quinta puntata. Sarà la prossima, infatti, a decidere il destino di questa coppia e di tutte le altre.