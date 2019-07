"Temptation Island", Ilaria non va in esterna con Javier ma Massimo le chiede il confronto

Contro ogni previsione, in questa quinta puntata di "Temptation Island" Ilaria decide di non andare in esterna con Javier, la cui delusione lascia intendere che fra i due le cose siano irrimediabilmente compromesse. Massimo al contrario va fuori con Elena e, tra tanti benefit e lussuose saune, non mancano le confessioni su quanto Ilaria gli manchi. A dispetto delle parole, però, continua a tenersi stretta Elena. Le cose si complicano quando, tornati alle camere d'albergo, Massimo ed Elena si lasciano andare a carezze o, forse, qualcosa in più in punti non visibili dalle telecamere del programma.



Nonostante tutto, il giorno successivo Massimo frena la situazione con Elena e spiega di volersi confrontare con Ilaria. La tentraice è delusa: "Io ho dato un peso a tutto e ti ho dato modo di avvicinarti. Credo tu abbia insicurezze - continua la ragazza - se vuoi essere felice devi avere coraggio e guardare dentro di te, perché così tu farai solo male alle persone. Se una persona è innamorata - conclude Elena - non si spinge così oltre".