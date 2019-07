"Temptation Island", Cristina non può credere ai suoi occhi: David si scatena con la single Marianna

E' la prima volta che Cristina riceve un video a "Temptation Island" sul suo fidanzato David. Nella seconda puntata del reality di Canale 5, l'uomo si scatena durante un ballo con la single Marianna. Un gesto del suo compagno che Cristina non si aspettava e che l'ha messa in guardia sul futuro della loro relazione nata da soli quattro mesi, ma già in crisi.



"Ho visto un David che non conoscevo", dichiara stupita Cristina che aggiunge: "Sono gelosa e, a questo punto, metto in dubbio anche le sue parole d'amore".