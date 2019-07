"Temptation Island", le confidenze di Sabrina sul single Giulio: "Lui è un uomo"

"Con Giulio c'è intesa mentale, lui è un uomo". Questa è la confidenza di Sabrina a Katia durante la seconda puntata di "Temptation Island". La donna ha partecipato al reality di Canale 5, per capire se il suo compagno Nicola, molto più giovane di lei, possa essere l'uomo della sua vita.



Intanto, però, Sabrina sta conoscendo il single Giulio che, nonostante abbia la stessa età del suo fidanzato, le sembra molto più maturo. "Giulio mi fa un'altro effetto rispetto a Nicola", dichiara la donna che sembra mettere maggiormente in dubbio la sua relazione: "Con Nicola sento che accanto a me c'è solo un ragazzo e non uomo", conclude la 42enne.